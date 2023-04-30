Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, bugün tembellik yapmak birikmiş işleriniz buna izin vermiyor. Dağınık zihniniz işleri zorlaştıran en önemli etken. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başladığınızda işlerinizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmadığını da göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- 'Belgesel' görünümlü propaganda
- 'Soylu'dan Erdoğan’a mesaj var'