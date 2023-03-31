Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, rutin hayatınızı düzene sokmanızın zamanı geldi de geçiyor. Hiçbir şey yapmadan şikayet etmekle geçen zamanınızı ufak bir adım atarak tolere edebilirsiniz. Duygusal güven ihtiyacınızı önce kendi içinizde bulmanız gerekiyor.
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