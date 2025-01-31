Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, bugün dış görünüşle alakalı ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Yeni başlangıçlara hazır hissediyorsun. Enerjin biraz dağılmış olsa da yavaş yavaş toparlanıyorsun. Geçmiş konuları kapatmalı önüne bakmalısın.
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