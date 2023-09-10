Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili balıklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama zaman geçtikçe olan bitendeki hayrı görebileceksiniz. Sorunları gözünüzde büyütmeyin. Akışta kalın.
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