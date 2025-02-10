Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2025 - 16:58

Güncelleme: 10 Şubat 2025 - 16:58

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Kendinizi önemsemeli ve dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Her şeyi kendinize dert etmeyin.