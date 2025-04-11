Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Nisan 2025 - 16:03

Güncelleme: 11 Nisan 2025 - 16:03

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Önünüzü göremediğiniz ve içsel sıkıntınızın artış gösterdiği günlerdesiniz sevgili balıklar. Biraz teslimiyet iyi gelecektir. Neden’leri sorgulayın, hatayı kendinizde arayın. İyi düşünün, radikal kararlar için uygun zamanlar değil.