Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Önünüzü göremediğiniz ve içsel sıkıntınızın artış gösterdiği günlerdesiniz sevgili balıklar. Biraz teslimiyet iyi gelecektir. Neden’leri sorgulayın, hatayı kendinizde arayın. İyi düşünün, radikal kararlar için uygun zamanlar değil.
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