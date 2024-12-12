Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Son zamanlarda kurduğunuz ilişkiler güven duygunuzu arttırıyor. Geçmişte yaptığınız hataları mevcut ilişkilerinizde yeniden yapmamaya özen gösterin. Duygularınızla mantığınızı dengeye getirdiğinizde ilişkileriniz daha sağlıklı ve uzun vadeli olacaktır.
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