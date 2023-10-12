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Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Cuma Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Cuma Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Ekim 2023 - 16:46

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Ekonomik kaygılarınızın arttığı bu günlerde duygusal kararlar almanız sonrası için hayal kırıklığı yaratabilir. Çok mantıklı hareket etmeniz gereken zamanlardasınız. Krizleri çözebilmeniz için risk almadan, güvenli alandan çıkmadan hareket etmeniz gerekiyor.



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