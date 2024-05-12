Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu:
Sevgili balıklar, özel ilişkilerinizde sezgilerinize güvenirken mantığı da elden bırakmamalısınız. Bu ikisinin dengesi sizi hayatınızın her alanında ileriye taşıyacak. Enerjinizi yükseltecek aktivitelere katılın. Negatif enerjilerden temizlenmek ilk adımınız olsun.
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