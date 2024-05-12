Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Mayıs 2024 - 16:19

Güncelleme: 12 Mayıs 2024 - 16:19

Balık burcu ve yükselen Balık burcu:

Sevgili balıklar, özel ilişkilerinizde sezgilerinize güvenirken mantığı da elden bırakmamalısınız. Bu ikisinin dengesi sizi hayatınızın her alanında ileriye taşıyacak. Enerjinizi yükseltecek aktivitelere katılın. Negatif enerjilerden temizlenmek ilk adımınız olsun.