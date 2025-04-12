Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Ekonomik kaygılarınızın arttığı bu günlerde duygusal kararlar almanız sonrası için hayal kırıklığı yaratabilir. Çok mantıklı hareket etmeniz gereken zamanlardasınız. Krizleri çözebilmeniz için risk almadan, güvenli alandan çıkmadan hareket etmeniz gerekiyor.
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