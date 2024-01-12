Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün hassasiyetiniz biraz üst seviyede olabilir sevgili balıklar.. Haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz, bu aralar rüyalarınızı önemseyin. Yalnızlık nöbetlerinizi fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Bir sorumluluk edinin, yeni bir ilgi odağı keşfedin.
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