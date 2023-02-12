Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:49

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:49

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, hissettiklerini dile dökemiyor, iç dünyanızı kimseye anlatamıyorsunuz. Bu aralar şanslı olduğunuzu göremeyecek kadar karamsarsınız. Bu ruh halinizden vazgeçin. Eğitim almak istediğiniz konular varsa bugün adım atabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.