Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, hissettiklerini dile dökemiyor, iç dünyanızı kimseye anlatamıyorsunuz. Bu aralar şanslı olduğunuzu göremeyecek kadar karamsarsınız. Bu ruh halinizden vazgeçin. Eğitim almak istediğiniz konular varsa bugün adım atabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
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