Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Riskli adımlardan uzak durmanız gereken bir gün. Anlamlandıramadığınız konular zihninizi fazla yoruyor, işlerinizi biraz erteleyin. Gizli saklı gündemlerden uzak durmaya çalışın. Sağlık sorunları ve ameliyatla alakalı konular gündeme gelebilir.
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