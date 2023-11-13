Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Enerjiniz düşük olduğu bir gün sevgili balıklar. Gergin ve huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Haklı olmaya çalışmanız içsel çatışmanızı daha fazla arttırıyor. Biraz geri planda kalıp akışına bırakmak bugünlerde yapmanız gereken en doğru şey.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Coca-Cola’ya devlet desteği!
- Liseli gençlerin skandalı
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi
- İstismara mı dönüşüyor?
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı