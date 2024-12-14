Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar bugün ufak tefek kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir, yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Önemli kararlar almadan önce bir kez daha düşünün. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.
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