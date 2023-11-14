Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu:
Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Üstlerinizle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz, önemli kararlarınızı yarına bırakın. İnsanlarla aranıza mesafe koyun. Daha profesyonel davranmalısınız.
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