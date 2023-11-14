Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 17:00

Güncelleme: 14 Kasım 2023 - 17:00

Balık burcu ve yükselen Balık burcu:

Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Üstlerinizle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz, önemli kararlarınızı yarına bırakın. İnsanlarla aranıza mesafe koyun. Daha profesyonel davranmalısınız.