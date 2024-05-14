Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mayıs 2024 - 16:03

Güncelleme: 14 Mayıs 2024 - 16:03

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar bugün iş arkadaşlarınızla alakalı hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. İnsanları gözünüzde fazla yüceltmeniz sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Kimse mükemmel değil, bunu kabullenmeniz gerekiyor.