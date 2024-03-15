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Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Mart 2024 - 16:11

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Yakın çevreniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir; olanı olduğu gibi görmeye çalışın, insanları gözünüzde fazla idealize etmeyin. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Ağzınızdan çıkan kulağınız duysun. 


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