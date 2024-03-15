Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2024 - 16:11

Güncelleme: 15 Mart 2024 - 16:11

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Yakın çevreniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir; olanı olduğu gibi görmeye çalışın, insanları gözünüzde fazla idealize etmeyin. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Ağzınızdan çıkan kulağınız duysun.