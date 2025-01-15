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Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Perşembe Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Perşembe Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Ocak 2025 - 16:11

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

İş hayatınızla alakalı gizli saklı konuların canınızı sıkabileceği bir gün. Sorunları yok saymayın. Sağduyulu bir şekilde üzerine gidin. Üzülüp durmayı bırakıp gerçekçi çözümlerle sıkıntıların üstesinden gelebilirsiniz. 


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