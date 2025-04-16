Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
İçsel çatışmalarınız ve kararsızlıklarınız hem iş hayatınıza hem özel hayatınıza yansıyor sevgili balıklar. Gözlerden uzak bir köşeye çekilip önce ne istediğinize karar vermelisiniz. Aksi takdirde bu zihinsel karmaşa sizi hasta edebilir.
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