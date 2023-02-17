Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, son zamanlarda huzursuz hissediyorsunuz. Kararsızlıklarınız içsel bunalımınızı arttırıyor. Kendinizle kurduğunuz bağı güçlendirmeniz gerekiyor. Enerjinizi yükseltmek için beslenmenize özen göstermelisiniz. Şifa çalışmaları yapın, maneviyata odaklanın.
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