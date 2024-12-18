Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
İş ve kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Alanında yetkili kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, önemli görüşmelerinizi ertelemenizde yarar var. Sorunların üzerine gitmek için doğru bir zaman değil..
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