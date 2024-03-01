Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mart 2024 - 16:40

Güncelleme: 01 Mart 2024 - 16:40

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Hisleriniz bu kadar kuvvetli şekilde çıkması artık sizi bile şaşırtıyor olabilir. Yapmanız gereken tek şey sezgilerinize güvenirken mantığı da elden bırakmamak. Bu ikisinin dengesi sizi hayatınızın her alanında ileriye taşıyacak. Bugün su ile temas dedin. Negatif enerjilerden temizlenmek için harika bir gün.