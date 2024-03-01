Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Hisleriniz bu kadar kuvvetli şekilde çıkması artık sizi bile şaşırtıyor olabilir. Yapmanız gereken tek şey sezgilerinize güvenirken mantığı da elden bırakmamak. Bu ikisinin dengesi sizi hayatınızın her alanında ileriye taşıyacak. Bugün su ile temas dedin. Negatif enerjilerden temizlenmek için harika bir gün.
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