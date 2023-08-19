Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, birkaç gündür zor zamanlardan geçmiş olabilirsiniz, bugün biraz sağlığınıza odaklanmanız gerekecek. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Hayatınızda krizler bitmiyormuş gibi hissediyorsunuz ama bu günler geçici. Kendinizi bu kadar yıpratmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Motorine dev zam yolda!