Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın, sorunları kişiselleştirmeyin. Problemleri çözmekte sabit fikirli olmayın, farklı çözümler deneyin. İstediğiniz takdirde çözmeyeceğiniz hiçbir şey yok.
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