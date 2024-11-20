Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
İş hayatınızla alakalı gizli saklı konuların canınızı sıkabileceği bir gün. Sorunları yok saymayın. Sağduyulu bir şekilde üzerine gidin. Üzülüp durmayı bırakıp gerçekçi çözümlerle sıkıntıların üstesinden gelebilirsiniz.
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