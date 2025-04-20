Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, gözlerden uzak kalıp biraz kendi içine çekilme isteği bugün işlerine odaklanmanı zorlaştırabilir. Emeklerinle geleceğini inşa etme çaban eğer biraz kendine zaman ayırmazsan boş çıkabilir. Hem bedenen hem zihnen dinlenmelisin.
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