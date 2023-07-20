Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023 - 17:46

Güncelleme: 20 Temmuz 2023 - 17:46

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Duygularınızı ikinci plana atmanız ve planlı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama insanları gözünüzde fazla yücelten sizsiniz. Bugün olanı olduğu gibi görmeye çalışın. Hayallere kapılmayın. Elinizi taşın altına koyun. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!