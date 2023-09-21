Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz erteledikçe işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin ve verilen her söze inanmayın. Bugün atacağınız adımları iki kez düşünün ve insanları doğru anladığınıza emin olun.
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