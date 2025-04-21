Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Nisan 2025 - 15:53

Güncelleme: 21 Nisan 2025 - 15:53

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balık, bugün kendinle baş başa vakit geçirmek isteyebilirsin. İçinden çıkılmaz hale gelen konularda egonu bir kenara atıp bir bilene danıştığında her şey daha kolay olacak. Saklı gizli konulardan biraz uzak kalman gereken bir gün.