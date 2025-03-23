Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Hayata dair isteklerinize her geçen gün daha fazla yaklaşıyorsunuz. Ne istediğiniz bilmeniz gerekiyor. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz, bu kararların sorumluluklarınızı arttıracağını bilin. Yoğun bir tempoya hazır olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması
- 'Yandaş medya boykot' sloganı yayını kestirdi!