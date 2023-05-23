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Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Yardımlaşma enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiklerinize verdiğiniz duygusal destek ilerleyen zamanda karşılığını bulacak. Sevginizi ifade etme şekliniz kendinizden çok fazla ödün verme durumuna dönüşmediği sürece hiçbir sorun yok. 



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