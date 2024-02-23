Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygularınızla hareket etmemeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Zihinsel karışıklığınız bu şekilde rahatlayabilir. Olayları elinizden geldiğince mantık çerçevesinde değerlendirin. Gerçeklerden kaçmadan olanı olduğu gibi değerlendirin. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!
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