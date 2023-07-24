Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 09:44

Güncelleme: 24 Temmuz 2023 - 09:44

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, bugün biraz kararsız ve gergin hissedebilirsiniz. Karar vermeye çalışmak yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Göremediğiniz şeyler var. Önemli kararları yarına bırakın. Önünüzü göremiyorsunuz fakat kalbiniz size gerçeği gösteriyor. Risk içeren konularda eylem yapmayın. Yarın, bugünden daha güzel olacak.