Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz erteledikçe işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin ve verilen her söze inanmayın. Bugün atacağınız adımları iki kez düşünün ve insanları doğru anladığınıza emin olun.
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