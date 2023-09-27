Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Eylül 2023 - 17:35

Güncelleme: 27 Eylül 2023 - 17:35

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.