Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.
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