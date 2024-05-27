Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün hassasiyetiniz biraz üst seviyede olabilir sevgili balıklar.. Haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz, bu aralar rüyalarınızı önemseyin. Yalnız kalma isteğini fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırın.
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