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Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Mayıs 2024 - 16:08

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün hassasiyetiniz biraz üst seviyede olabilir sevgili balıklar.. Haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz, bu aralar rüyalarınızı önemseyin. Yalnız kalma isteğini fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırın.


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