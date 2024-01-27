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Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Ocak 2024 - 16:20

Balık burcu ve yükselen balık burcu: 

Duygularınızla hareket etmemeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Zihinsel karışıklığınız bu şekilde rahatlayabilir. Olayları elinizden geldiğince mantık çerçevesinde değerlendirin. Gerçeklerden kaçmadan olanı olduğu gibi değerlendirin. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!



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