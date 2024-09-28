Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Eylül 2024 - 15:54

Güncelleme: 28 Eylül 2024 - 15:54

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Kendinizi önemsemeli ve dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Her şeyi kendinize dert etmeyin.