Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, belirsizlikler ve zihinsel karışıklığınız önemli konularda adım atmanızı engelliyor. Daha planlı olmalısınız. Boşvermişliğiniz başarısız olduğunuz algısı yaratsa da harekete geçtiğinizde göreceksiniz ki en zor konuların bile üstesinden gelecek kadar yeteneklisiniz.