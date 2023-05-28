Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, belirsizlikler ve zihinsel karışıklığınız önemli konularda adım atmanızı engelliyor. Daha planlı olmalısınız. Boşvermişliğiniz başarısız olduğunuz algısı yaratsa da harekete geçtiğinizde göreceksiniz ki en zor konuların bile üstesinden gelecek kadar yeteneklisiniz.
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