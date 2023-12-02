Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Aralık 2023 - 18:28

Güncelleme: 02 Aralık 2023 - 18:28

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Kendinizi önemsemeli ve dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Her şeyi kendinize dert etmeyin.



