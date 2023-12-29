Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Aralık 2023 - 17:05

Güncelleme: 29 Aralık 2023 - 17:05

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar bugün yakın gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. Gerçeklerden kaçan tarafınız size hayal kırıklığı yaşıyor. Olanı olduğu gibi görmeye çalışın.