Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar bugün yakın gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. Gerçeklerden kaçan tarafınız size hayal kırıklığı yaşıyor. Olanı olduğu gibi görmeye çalışın.
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