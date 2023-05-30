Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Kararsız olduğunuz bir gün. Düşünmeden hareket etmek yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Ağır adımlarla ilerleyin, acele etmeyin. Önemli kararlarınızı yarına bırakın. Ne istediğinizi gerçekten bildiğinizden emin olmadan harekete geçmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Üzgünüz
- Erdoğan 28 Mayıs gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?
- Özdağ'dan canlı yayında 'İmamoğlu' sorusuna yanıt
- Uçakta Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- İBB İmar Müdürü darbedildi!