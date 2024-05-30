Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün dış görünüşle alakalı ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz sevgili balıklar. Yeni başlangıçlara hazırsınız. Kafanız dağınık olabilir fakat yavaş yavaş toparlanıyorsunuz. Geçmiş konuları kapatmalı önünüze bakmalısınız. Beslenmenize dikkat edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması!