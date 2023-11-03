Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, duygusal anlamda sevdiklerinizden gördüğünüz destek size çok iyi geliyor. Yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Önemli kararlarınızı bugün vermeyin veya çok iyi düşünerek hareket edin. Yakınlarınızın sağlık sorunları gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- Laik eğitime yine hançer!
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu