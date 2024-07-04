Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- 'Nasıl yarattıysanız öyle çözmek zorundasınız'
- Bir sigara grubuna dev zam!
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!