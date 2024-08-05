Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük te olsa bir yerden başlayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- Şûrası olmayan şûra
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- Konut kira zam oranı belli oldu