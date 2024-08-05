Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ağustos 2024 - 18:29

Güncelleme: 05 Ağustos 2024 - 18:29

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük te olsa bir yerden başlayın.