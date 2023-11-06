Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Kasım 2023 - 17:09

Güncelleme: 06 Kasım 2023 - 17:09

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Bir yerden başlayın.