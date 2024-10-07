Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar bugün yakın gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. Kimseye güvenmek istemiyorsunuz fakat sorun şu ki gerçeklerden kaçan tarafınız size hayal kırıklığı yaşıyor. Olanı olduğu gibi görmeye çalışın.
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