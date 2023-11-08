Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, birkaç gündür zor zamanlardan geçmiş olabilirsiniz, bugün biraz sağlığınıza odaklanmanız gerekecek. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Hayatınızda krizler bitmiyormuş gibi hissediyorsunuz ama bu günler geçici. Kendinizi bu kadar yıpratmayın.
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