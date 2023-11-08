Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Kasım 2023 - 16:34

Güncelleme: 08 Kasım 2023 - 16:34

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, birkaç gündür zor zamanlardan geçmiş olabilirsiniz, bugün biraz sağlığınıza odaklanmanız gerekecek. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Hayatınızda krizler bitmiyormuş gibi hissediyorsunuz ama bu günler geçici. Kendinizi bu kadar yıpratmayın.